Досрочное голосование обеспечило более половины явки на выборах в области

Досрочное голосование обеспечило более половины явки на выборах в области
Виталий Невар / Новый Калининград
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Более половины всех голосов на муниципальных выборах в Калининградской области были отданы в рамках досрочного голосования. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 14 сентября, сообщили в региональном избиркоме.

Общая явка по восьми муниципалитетам составила 32% (для сравнения, в 2015 году средняя явка по тем же муниципалитетам была 36%). При этом за два дня досрочного голосования 11 и 12 сентября проголосовали 18,43% избирателей, то есть есть досрочное голосование обеспечило более половины явки в муниципалитетах.

Напомним, досрочное голосование на муниципальных выборах в 2020 году проходило с 11 по 12 сентября, а 13 сентября было основным днем. Такая схема на муниципальных выборах применяется впервые, до этого успешным был признан опыт досрочного волеизъявления во время голосования по поправкам к Конституции.


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