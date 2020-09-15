СМИ: Навальный планирует вернуться в Россию

Оппозиционный политик Алексей Навальный после выздоровления намерен вернуться в Россию. Об этом он рассказал немецкому прокурору, пишет во вторник, 15 июля, «Коммерсант» со ссылкой на New York Times.



"Он не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию, он хочет продолжать свою миссию«,— цитирует «Коммерсант» собеседника NYT.

В понедельник Алексея Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он уже может на короткое время вставать с больничной койки, заявили в берлинской клинике «Шарите», где политик находится на лечении.

Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Правительство Германии неоднократно заявляло, что он был отравлен ядом из группы «Новичок». В России это отрицают и отказываются возбуждать уголовное дело.