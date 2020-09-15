«Единая Россия» проиграла на одном из округов после аннулирования досрочного голосования

«Единая Россия» проиграла на одном из округов после аннулирования досрочного голосования
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области на минувших муниципальных выборах был зафиксирован один случай аннулирования результатов досрочного голосования. Избирком положил проголосованные досрочно бюллетени в пакеты «Почты России», а не в специализированные сейф-пакеты. На этом основании все бюллетени, порядка 400 штук, заполненных в рамках досрочного голосования по четвертому избирательному округу в Зеленоградске, были признаны недействительными. Об этом «Новому Калининграду» сообщил секретарь Облизбиркома Олег Баязитов. 

Досрочное голосование на данном округе, как и в области в целом, превышало голосование на участках в основной день голосования. Для досрочного голосования было выдано 486 бюллетеней, а в основной день голосования — 458. В итоге недействительными были признаны 436 бюллетеней.

После аннулирования результатов досрочного голосования «Единая Россия» сильно уступила КПРФ на данном округе: 40 против 32%. «Яблоко» по партспискам на этом округе получило почти 7% голосов, партия «Родина» — 9,5% и ЛДПР — более 11% голосов.

Проиграл коммунисту и представитель «Единой России», идущий по четвертому одномандатному округу. Единоросс, исполнительный директора строительной компании «КСТ-Зеленоградск» Вероника Матюшкина получила 130 голосов избирателей, а коммунист Алексей Морозов в 2,3 раза больше — 293 голоса.

Напомним, что масштабное досрочное голосование начало практиковаться властями с «референдума» об изменении Конституции под предлогом обеспечения санитарных норм в период пандемии. По итогам голосования за изменения Конституции в Калининградской области, эксперты обнаружили 77 тысяч «аномальных» голосов.

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