Алиханов рассказал, как жаловался прокурору на отели, оформленные как жилье

Алиханов рассказал, как жаловался прокурору на отели, оформленные как жилье
Антона Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград.
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Областные власти насчитали в Калининградской области 100 гостиниц, юридически зарегистрированных в качестве жилых домов. В частности, ранее отель «Нессельбек» имел статус жилого дома. В связи с этим губернатор Антон Алиханов обратился к областному прокурору, который предложил закрыть все эти гостиницы. Об этом он заявил на конференции Business Day в рамках проекта «Бизнес Баттл», следует из расшифровки выступления губернатора, опубликованной порталом Rugrad.eu.

«Новый прокурор пришел — замечательный человек. Я на предварительном совещании говорю, что вот такая ситуация. Он говорит: „А чего вы переживаете, чего вы мучаете Роспотребнадзор и МЧС? Письмо мне со списком, и через неделю их тут у вас не будет, потому что в соответствии со статьей Жилищного кодекса... и всё, все закрыты“. Мы выходим с совещания, сидит куча народа. Я говорю: „Здрасьте, вот прокурор, он сказал, что здесь статья“. Лапки подняли: Что? Куда? Где перерегистрироваться? Сейчас Вера Касьянова (руководитель агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию. — прим. Rugrad.eu) ломает голову, потому что в некоторых местах, где коллективные средства размещения, невозможно ничего поменять. Если ты поменяешь земельный участок с ИЖД на отели, то там надо где-то что-то снести, проезды какие-то делать. Думаем, как это легализовывать, у меня нет задачи снести эти гостиницы. У меня задача, чтобы они в местные бюджеты платили деньги», — сказал Алиханов.

Напомним, что ранее стало известно, что «Нессельбек» хотел регистрироваться в качестве отеля, но ему не давали это сделать гурьевские власти. Владелец «Нессельбека» пытался перевести изменить статус своего объекта задолго до появления в области нового прокурора и был вынужден подать в суд на муниципалитет. Случай «Нессельбека» по смене статуса здания гостиницы через подачу иска в суд на властей был не единственным.

Проблемы у гостиниц, размещенных в формально в жилых домах, как «Нессельбек» или «Дом Сказочника», возникли в октябре 2019, года когда начали применять закон о запрете хостелов в жилых домах. Владелец «Дома Сказочника» в Светлогорске Борис Бартфельд тогда получил письмо от Минэкономразвития РФ с требованием закрыть свой отель. Позднее гостевым домам в ИЖД разрешили доработать до окончания срока свидетельств об их классификации.

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