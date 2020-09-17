МИД оценил возможность открытия границ ЕС для россиян

МИД оценил возможность открытия границ ЕС для россиян
Виталий Невар / Новый Калининград
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Обсуждение конкретных дат возобновления авиасообщения России с популярными европейскими туристическими направлениями преждевременно. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел, пишет ТАСС.

«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили в ведомстве.

Российский МИД указал, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе ещё не преодолена, поэтому необходимо «сохранять осторожность и бдительность» для поддержания позитивных тенденций, наметившихся в последнее время. «Потому и решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учётом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом», — заключили в министерстве.

С 27 марта Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. С 1 августа возобновились международные авиаперевозки в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 15 августа — в Швейцарию.

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