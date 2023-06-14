Экс-координатора штаба Навального* в Уфе приговорили к 7,5 годам

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Экс-координатор уфимского штаба Алексея Навального* («Штабы Навального*» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Лилия Чанышева приговорена к семи годами и шести месяцам заключения. Ее признали виновной в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающих на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ), сообщает «Коммерсант».

Гособвинение просило приговорить Лилию Чанышеву к 12 годам колонии общего режима и оштрафовать на 700 тыс. руб. Она была задержана в ноябре 2021 года, слушания проходили в закрытом режиме. Рустем Мулюков, еще один бывший активист штаба, которому прокуратура запрашивала пять лет лишения свободы за участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ), получил два с половиной года колонии общего режима.

Чанышева вину не признала и в своем последнем слове назвала уголовное дело политическим.

* Общественное движение «Штабы Навального» (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); — Организация внесена Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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