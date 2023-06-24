Пригожин отказался «приходить с повинной» после выступления Путина

Евгений Пригожин отказался отдать приказ от отступлении своим подчиненным, поднявшим вооруженный мятеж. После того, как президент Владимир Путин выступил в телевизионном обращении утром 24 июня с призывом к тем, «кого пытаются втянуть в преступление», основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин через сеть своих телеграм-каналов выступил с ответным обращением из Ростова-на-Дону. Лидер мятежников заявил, что его бойцы отказываются сложить оружие и добавил, что «никто не собирается приходить с повинной».



«По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся, мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем, — цитирует Пригожина РБК. — И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной».

Лидер ЧВК напомнил, что его компания вела бои в Африке, но работу по этому направлению свернули, а после вступления в украинскую кампанию «вагнеровцам» урезали поставки боеприпасов.

Напомним, что Путин назвал мятеж «предательством» и «ударом в спину».

«Бойцы и командиры группы „Вагнер“, герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство Русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытаются организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению в конечном итоге и к капитуляции», — добавил Путин.