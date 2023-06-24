Латвия прекращает выдачу россиянам любых типов виз

Власти Латвии прекращают выдачу россиянам всех типов виз. Об этом сообщает в субботу, 24 июня, ТАСС со ссылкой на избранного президента республики Эдгарса Ринкевичса.



«В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз», — написал Ринкевичс в Twitter. Он также отметил, что все прежние ограничения на поездки россиян сохранятся в силе. «Введенные в сентябре 2022 года ограничения на пересечение границы для граждан РФ не изменятся», — указал он.

По его словам, Латвия, Литва и Эстония тесно координируют вопросы охраны границы с Россией и Белоруссией. «При необходимости мы готовы принимать совместные решения», — написал Ринкевичс.

В настоящее время в трех субъектах России — Москве, Московской и Воронежской областях — введен режим контртеррористической операции из-за действий частной военной компании «Вагнер».