Латвия прекращает выдачу россиянам любых типов виз

Латвия прекращает выдачу россиянам любых типов виз
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Мятеж Пригожина

Власти Латвии прекращают выдачу россиянам всех типов виз. Об этом сообщает в субботу, 24 июня, ТАСС со ссылкой на избранного президента республики Эдгарса Ринкевичса.

«В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз», — написал Ринкевичс в Twitter. Он также отметил, что все прежние ограничения на поездки россиян сохранятся в силе. «Введенные в сентябре 2022 года ограничения на пересечение границы для граждан РФ не изменятся», — указал он.

По его словам, Латвия, Литва и Эстония тесно координируют вопросы охраны границы с Россией и Белоруссией. «При необходимости мы готовы принимать совместные решения», — написал Ринкевичс.

В настоящее время в трех субъектах России — Москве, Московской и Воронежской областях — введен режим контртеррористической операции из-за действий частной военной компании «Вагнер».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter