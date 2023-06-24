НАК: в Москве и Подмосковье введен режим контртеррористической операции (дополнено)

Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении в Москве и Подмосковье режима контртеррористической операции. Об этом сообщает «Интерфакс». Также режим КТО введен в Воронежской области. Официальное обращение по поводу введения режима КТО опубликовал в своем официальном телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин:



«В Москве введён режим контртеррористической операции, — заявил он. — В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему».



Отметим, что ранее НАК сделал заявление о том, что «утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований».

«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, — сообщала пресс-служба ведомства. — Требуем прекратить противоправные действия. Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Министерством обороны Российской Федерации ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК „Вагнер“ не соответствует действительности и является информационной провокацией».