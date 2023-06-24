Губернатор: по территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер», все под контролем

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По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер», сообщает губернатор региона Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале.

«Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет», — заявил он. По словам Артамонова, «все работают чётко и слаженно».

«Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям», — добавил глава Липецкой области.

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