В Липецкой области перекопали трассы для остановки движения техники

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Движение по части дорог регионального значения приостановили в Липецкой области, на некоторых участках дорожное покрытие перекопано. Об этом сообщает в субботу, 24 июня, ТАСС со ссылкой на местный оперштаб.

«Приостановлено движение по части дорог регионального значения. На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено — перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам», — говорится в сообщении.

Ранее местный губернатор Игорь Артамонов сообщил, что по территории региона передвигается техника ЧВК «Вагнер».

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