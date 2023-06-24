В Липецкой области перекопали трассы для остановки движения техники

Движение по части дорог регионального значения приостановили в Липецкой области, на некоторых участках дорожное покрытие перекопано. Об этом сообщает в субботу, 24 июня, ТАСС со ссылкой на местный оперштаб.



«Приостановлено движение по части дорог регионального значения. На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено — перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам», — говорится в сообщении.

Ранее местный губернатор Игорь Артамонов сообщил, что по территории региона передвигается техника ЧВК «Вагнер».