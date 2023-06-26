ФРГ хочет разместить в Литве 4 тысячи военных для укрепления восточного фланга НАТО

ФРГ хочет разместить в Литве 4 тысячи военных для укрепления восточного фланга НАТО
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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ФРГ готова разместить в Литве на долгосрочную перспективу дополнительно 4 тыс. военных, чтобы укрепить восточный фланг НАТО. Об этом заявил в понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции в Вильнюсе, пишет ТАСС.

«Германия готова на долгосрочную перспективу разместить в Литве мощную бригаду», — цитирует министра агентство DPA. По его словам, размещение возможно при условии создания необходимой инфраструктуры для пребывания там военных Бундесвера и обеспечения возможности проведения учений.

Как напоминает информаегнтство, ранее сообщалось о принятии решения разместить в Литве бригады НАТО численностью примерно 1,6 тыс. солдат.

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