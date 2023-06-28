Литва хочет увеличить боевые группы НАТО в стране для защиты Сувалкского коридора

Литва хочет увеличить боевые группы НАТО в стране для защиты Сувалкского коридора
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Литве объясняют увеличение боевых групп НАТО необходимостью защиты Сувалкского коридора. Как передаёт ТАСС, об этом накануне заявил президент республики Гитанас Науседа на пресс-конференции по итогам встречи в Гааге с участием генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и лидеров нескольких государств — членов НАТО.

«На саммите в Мадриде мы пришли к договоренности о том, что боевые группы НАТО будут увеличены до бригадного уровня там, где это необходимо, — сказал Науседа. — Для Литвы такой необходимостью является гарантия защиты стратегически важного Сувалкского коридора».

По словам президента, ситуация в сфере безопасности для Литвы предопределяется опасным соседством. «Литва расположена между насыщенным вооружениями Калининградом и Белоруссией», — отметил он.

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