В Совбезе прокомментировали желание Польши разместить у себя ядерное оружие США

После появления у Польши ядерного оружия оно будет применено. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя желание властей Польши разместить на территории страны ядерное оружие США, пишет «Коммерсант».

«С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что окончательное решение будут принимать маразматики за океаном). Но есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть. Ну и другие исчезнут, увы...» — написал он в Telegram.

Напомним, в пятницу 30 июня, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к НАТО с просьбой разместить на территории страны американское ядерное оружие в ответ на появления российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.