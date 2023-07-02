Польша отправляет на границу с Белоруссией дополнительно 500 полицейских

Польша отправляет на границу с Белоруссией дополнительно 500 полицейских
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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Власти Польши приняли решение дополнительно отправить на границу с Белоруссией 500 полицейских и сотрудников контртеррористических подразделений. Как пишет ТАСС, об этом сообщил в воскресенье в Twitter глава МВД страны Мариуш Каминьский.

«В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об укреплении наших сил группой 500 сотрудников полиции из отдела профилактики правонарушений и контртеррористических подразделений», — цитирует информагентства сообщение Каминьского.

Эти силы «присоединятся к 5 тыс. сотрудников пограничной охраны и 2 тыс. военнослужащих, обеспечивающих безопасность этой границы Польши», отметил министр.

ТАСС уточняет, что Польша столкнулась с серьезным миграционным кризисом на польско-белорусской границе осенью 2021 года, когда мигранты тысячами пытались проникнуть на польскую территорию. Всего за 2021 год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Годом ранее их было только 122.

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