Латвия решила возобновить ограниченный прием заявлений на визы для россиян

Латвия решила возобновить ограниченный прием заявлений на визы для россиян
Фото из архива Нового Калининграда
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МИД Латвии с 4 июля возобновит ограниченный прием заявлений о выдаче виз гражданам России в дипломатических и консульских представительствах республики за рубежом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BNS/ЛЕТА.

Это решение МИД принял после оценки текущей ситуации в сфере безопасности, а также после консультаций с соседними странами и региональными партнерами. Заявления на визы смогут подавать члены семей жителей Латвии, граждан стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Кроме того, документы будут принимать у лиц, въезд которых связан с гуманитарными причинами, например, в случае тяжелой болезни родственника или для участия в похоронах, а также в случаях, когда существует угроза безопасности или жизни человека.

Прием заявлений на получение виз для россиян в представительствах Латвии за рубежом был приостановлен с 26 июня. В МИД республики объяснили такое решение «непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России».

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