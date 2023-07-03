Латвия решила возобновить ограниченный прием заявлений на визы для россиян

МИД Латвии с 4 июля возобновит ограниченный прием заявлений о выдаче виз гражданам России в дипломатических и консульских представительствах республики за рубежом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BNS/ЛЕТА.



Это решение МИД принял после оценки текущей ситуации в сфере безопасности, а также после консультаций с соседними странами и региональными партнерами. Заявления на визы смогут подавать члены семей жителей Латвии, граждан стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Кроме того, документы будут принимать у лиц, въезд которых связан с гуманитарными причинами, например, в случае тяжелой болезни родственника или для участия в похоронах, а также в случаях, когда существует угроза безопасности или жизни человека.