Областное правительство решило создать издательский дом

Региональные власти создают издательский дом «Медиасфера». Он учреждается в форме автономной некоммерческий организации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Антон Алиханов. Документ был опубликован в пятницу, 7 июля, на портале правовой информации.
Функции и полномочия учредителя организации будет выполнять областное министерство по муниципальному развитию и внутренней политике. Имущество издательского дома предполагается формировать за счет ассигнований областного бюджета, добровольных взносов и пожертвований, «а также иных источников». Министерству по муниципальному развитию поручено утвердить устав этой структуры.В среду, 5 июля, Антон Алиханов подписал распоряжение о создании другой автономной некоммерческой организации — «Центра корпоративной культуры». Как пояснял «Новому Калининграду» начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, центр учреждают в образовательных целях. «Он создается для развития профессиональных компетенций сотрудников правительства Калининградской области и других органов исполнительной власти региона», — сказал Лысков.