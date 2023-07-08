Областное правительство решило создать издательский дом

Региональные власти создают издательский дом «Медиасфера». Он учреждается в форме автономной некоммерческий организации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Антон Алиханов. Документ был опубликован в пятницу, 7 июля, на портале правовой информации.



Функции и полномочия учредителя организации будет выполнять областное министерство по муниципальному развитию и внутренней политике. Имущество издательского дома предполагается формировать за счет ассигнований областного бюджета, добровольных взносов и пожертвований, «а также иных источников». Министерству по муниципальному развитию поручено утвердить устав этой структуры.