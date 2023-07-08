В Белоруссии заявили, что Литва перекрыла движение в пункте пропуска «Мядининкай»

Власти Литвы перекрыли движение в пункте пропуска «Мядининкай» на границе с Белоруссией. Об этом заявил в субботу, 8 июля, белорусский госпогранкомитет, пишет «Интерфакс». Через этот пункт пропуска следуют в том числе грузовые автомобили на калининградском направлении.



«Сегодня в 13:00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (с белорусской стороны — „Каменный Лог“)», — сказали в погранкомитете.