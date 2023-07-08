В Белоруссии заявили, что Литва перекрыла движение в пункте пропуска «Мядининкай»

В Белоруссии заявили, что Литва перекрыла движение в пункте пропуска «Мядининкай»
Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда
Продолжение: В Литве объяснили закрытие пункта пропуска «Мядининкай» инцидентом с пакистанцем
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Власти Литвы перекрыли движение в пункте пропуска «Мядининкай» на границе с Белоруссией. Об этом заявил в субботу, 8 июля, белорусский госпогранкомитет, пишет «Интерфакс». Через этот пункт пропуска следуют в том числе грузовые автомобили на калининградском направлении.

«Сегодня в 13:00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (с белорусской стороны — „Каменный Лог“)», — сказали в погранкомитете.

Ранее в ведомстве заявляли, что Литва «в одностороннем порядке прекратила взаимодействие» с белорусскими таможенным и пограничным ведомствами по бесперебойной работе границы. В июне сообщалось о крупных очередях на выезде из Литвы в Белоруссию.

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