В Белоруссии заявили, что Литва перекрыла движение в пункте пропуска «Мядининкай»

Власти Литвы перекрыли движение в пункте пропуска «Мядининкай» на границе с Белоруссией. Об этом заявил в субботу, 8 июля, белорусский госпогранкомитет, пишет «Интерфакс». Через этот пункт пропуска следуют в том числе грузовые автомобили на калининградском направлении.
«Сегодня в 13:00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (с белорусской стороны — „Каменный Лог“)», — сказали в погранкомитете.Ранее в ведомстве заявляли, что Литва «в одностороннем порядке прекратила взаимодействие» с белорусскими таможенным и пограничным ведомствами по бесперебойной работе границы. В июне сообщалось о крупных очередях на выезде из Литвы в Белоруссию.