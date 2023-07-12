230 грузовиков: в Чернышевском сохраняется очередь на выезд из Калининградской области

На погранпереходе в Чернышевском третий день сохраняется очередь на выезд из Калининградской области в Литву, сообщает пресс-служба областной таможни.



«По состоянию на 9:00 12 июля сотрудники ТП МАПП Чернышевское за сутки оформили на въезд в РФ 146 грузовиков, на выезд — 90 машин. В направлении Литовской Республики выезда ожидает 230 грузовых транспортных средств, еще 24 находятся на нейтральной полосе, уже прошедшие оформление российскими таможенниками. Очередь на въезд в регион отсутствует», — передаёт таможня.

Утром в понедельник в очереди на выезд из региона стояло 250 грузовиков, во вторник — 230.

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО. Из-за этого Литва восстановила контроль на внутренних границах Евросоюза и усилила охрану на внешних границах.