В Калининграде сменился руководитель Комитета городского хозяйства и строительства. Место бывшего руководителя Александра Запивалова занял его заместитель Вадим Маштаков, возглавлявший ранее управление имущественных отношений горадминистрации. Соответствующее обновление информации уже сделано на сайте мэрии. В свою очередь Запивалов, проработавший на посту главного коммунальщика города с февраля 2021 года, возглавил МБУ «Чистота». В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» пояснили, что чиновник сам изъявил желание перейти в это учреждение.



Напомним, что ранее суд обязал сити-менеджера Калининграда Елену Дятлову освободить от должности «в связи с утратой доверия» директора МБУ «Чистота» Юрия Егорова. Об этом в четверг, 6 июля сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что директор трудоустроил в учреждение своих «родственников и свойственников», а также выплачивал им надбавки и денежное поощрение в завышенном размере.

«Кроме того, на исполнении данного учреждения находился контракт на оказание услуг по грузовым перевозкам с организацией, руководителем которой являлся сын директора МБУ „Чистота“», — сообщала прокуратура.