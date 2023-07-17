Хуснуллин: восстановить движение по Крымскому мосту планируется в ночь на вторник

Восстановление движения по Крымскому мосту планируется в ночь на вторник, 18 июля. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина.
«Планируем сегодня до 24 часов ночи завершить укрепление целой поврежденной опоры, установить заграждения, частично организуем освещение моста — на следующие сутки планируем восстановить полностью освещение моста, — цитирует Хуснуллина „Интерфакс“. — До 12 часов, закончив все эти работы, Владимир Владимирович, если все пройдет нормально, запускаем сначала легковые машины 3 тонны, тестовые, потом 5 тонн. Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые машины».Напомним, что ЧП на Крымском мосту произошло в ночь с 16 на 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост был атакован двумя беспилотными надводными аппаратами. По этому факту Главное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ст.205 УК РФ (террористический акт). Следствие обвинило в атаке спецслужбы Украины.