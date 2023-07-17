Хуснуллин: восстановить движение по Крымскому мосту планируется в ночь на вторник

Восстановление движения по Крымскому мосту планируется в ночь на вторник, 18 июля. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина.



«Планируем сегодня до 24 часов ночи завершить укрепление целой поврежденной опоры, установить заграждения, частично организуем освещение моста — на следующие сутки планируем восстановить полностью освещение моста, — цитирует Хуснуллина „Интерфакс“. — До 12 часов, закончив все эти работы, Владимир Владимирович, если все пройдет нормально, запускаем сначала легковые машины 3 тонны, тестовые, потом 5 тонн. Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые машины».