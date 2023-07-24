Путин повысил на пять лет сроки пребывания в запасе для части военнообязанных

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет для граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Как пишет «Коммерсант», указ опубликован на портале правовых актов.



Предельный возраст перечисленных военнообязанных первого разряда повышен с 35 до 40 лет, второго разряда — с 45 до 50 лет, третьего разряда — с 50 до 55 лет. Также можно будет заключить контракт с иностранным гражданином в возрасте до 52 лет.

Кроме того, повышается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве: для старших офицеров — до 65 лет (с 60 лет), для младших офицеров — до 60 лет (с 55 лет), для имеющих иные звания — до 55 лет (с 45 лет). Для имеющих звания высших офицеров предельный возраст — 70 лет — не меняли, отмечает издание.

Закон предполагает, что с 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года будет действовать период, в который военнообязанные будут уходить в отставку поэтапно. В 2024 году граждане в возрасте 50 лет будут пребывать в резерве до 51 года, в 2025 году — до 52 лет.

Законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2022 года, его подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. В третьем чтении инициатива была принята 18 июля.