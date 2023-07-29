По факту нападения на Милашину и Немова завели новое уголовное дело

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Следственное управление СКР по Чечне возбудило новое уголовное дело по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном по нескольким статьям. Среди них — воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста с применением насилия (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение пресс-службы Федеральной палаты адвокатов.

Помимо 144-й статьи дело возбуждено по следующим статьям: ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), п. «а», «в» ч. 2 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем с применением насилия), ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью), ч. 1 ст. 325 УК РФ (похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, совершенные из заинтересованности). Как отмечает издание, уголовные дела, возбужденные ранее, соединены в одно производство.

Кроме того, СКР возбудил дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Представитель Александра Немова Евгений Рубинштейн пояснил, что оно касается водителя такси, подвозившего журналистку и адвоката в день нападения. В рамках расследуемого дела он признан потерпевшим.

Елену Милашину и Александра Немова избили 4 июля, когда они прилетели в Грозный на оглашение приговора супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. У журналистки и адвоката были диагностированы множественные ушибы. Елена Милашина позднее рассказала, что нападавших интересовали пароли от телефонов и другой техники, которая была у нее и Александра Немова. Изначально СКР сообщал о возбуждении уголовного дела по двум статьям: об умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью (ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 112 УК РФ).

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