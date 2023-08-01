Суд принял к рассмотрению иск властей Советска к литовскому Пагегяю о взыскании 16 тысяч евро

Арбитражный суд Калининградской области принял к рассмотрению иск администрации Советского округа к литовскому Пагегяю, в котором чиновники просят взыскать 16 тысяч евро по одному из проектов программы приграничного сотрудничества. Согласно информации из судебной картотеки, предварительное заседание по делу назначено на 20 марта 2024 года.



Речь идет о проекте «Электронная демократия — предпосылка эффективного диалога между местными органами власти и гражданами Пагегяя и Советска». Власти Советского округа подали иск еще в сентябре 2022 года. Изначально суд отказался его рассматривать, апелляционная и кассационная инстанции с этим согласились. Заявление администрации приняли после того, как жалобу чиновников рассмотрел Верховный суд РФ. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС поддержала муниципалитет, утверждавший, что из-за санкций доступ к правосудию на территории Литвы ограничен, и обязала Арбитражный суд Калининградской области «рассмотреть спор по существу».

Начальник правового управления администрации Советского округа Александр Таранец сообщил «Новому Калининграду», что муниципалитет завершил проект и отчитался перед литовской стороной о расходовании средств по нему, однако не получил последний транш. «Соответственно, мы свои обязательства выполнили, они — нет», — отметил Таранец. По его словам, власти Советского округа также планируют подать иски к литовским муниципалитетам по другим проектам, по которым не в полном объеме поступило финансирование после завершения работ. После начала Россией специальной военной операции на Украине приграничные программы между странами ЕС и РФ были заморожены по решению Еврокомиссии.