«СВО проводится не в Литве»: почему власти Советска требуют от Пагегяя 16 тысяч евро

Власти Советска подали иск к литовскому Пагегяю в областной арбитражный суд. Чиновники требуют от муниципалитета выплатить 16 тысяч евро по одному из проектов приграничного сотрудничества, которые Евросоюз заморозил после начала Россией специальной военной операции на Украине. Иск приняли к рассмотрению только после того, как оценку дал Верховный суд РФ. В этом деле высшая инстанция впервые применила «закон Лугового». Из-за чего чиновники судятся с литовской стороной и есть ли в этом смысл — в материале «Нового Калининграда».



«Не расторгли, а приостановили»

Спор между администрацией Советского округа и Пагегяем возник из-за российско-литовского проекта «Электронная демократия — предпосылка эффективного диалога между местными органами власти и гражданами Пагегяя и Советска». В марте прошлого года Еврокомиссия заморозила все приграничные программы между ЕС и РФ в связи с началом Россией спецоперации на Украине. В июне глава областного агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова призналась, что сейчас это «самое проблемное направление работы» ее ведомства, отметив, что на польской и литовской территориях реализация программ продолжается. «Там выплачивают партнерам средства, а по российской стороне мы пока в некоторой неопределенности, потому что непонятно, как принимать решения по завершению этих проектов», — поясняла Иванова.

Сообщением, опубликованным на сайте российско-литовской программы приграничного сотрудничества, подтверждается, что сейчас проекты завершают только на территории ЕС. Совместный проект Советска и Пагегяя, посвященный электронной демократии, предусматривал модернизацию залов заседаний муниципалитетов и оснащение их оборудованием, необходимым для онлайн-трансляций заседаний. Тем самым планировалось создать условия «для открытого и прозрачного процесса принятия решений» и «повысить осведомленность муниципальных сообществ» двух городов. Ведущим бенефициаром по проекту выступала администрация Пагегяя (Таурагский уезд). Работы должны были выполнить в период с 29 апреля 2020 года по 28 апреля 2022 года.

Согласно данным, опубликованным на сайте администрации Советского округа, общий бюджет проекта составил 503 284 евро, местные власти должны были получить 208 871 евро. На эти деньги требовалось «создать условия для трансляции заседаний» окружного совета депутатов и других мероприятий в интернете, а также провести ремонт актового зала администрации.

Начальник правового управления администрации Советского округа Александр Таранец сообщил в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда», что со стороны РФ проект полностью завершен и чиновники отчитались о расходовании средств по нему перед литовцами, однако Пагегяй не перечислил последний транш.

«Последнее, окончательное, финансирование не поступило в связи с тем, что Литва так же, как и Польша, приостановила реализацию всех проектов [приграничного сотрудничества] после начала специальной военной операции, о чем нам официально прислали письма. То есть, они не расторгли эти все проекты, что важно, а написали, что приостанавливают. Это было сделано незаконно, потому что таких оснований для приостановления нет ни в каких-то международных документах, нигде. Специальная военная операция проводится не в Литве и не в Польше, и это никак юридически не должно было бы затрагивать наши взаимоотношения с Литвой. Но Литва как член Евросоюза подчиняется определенным правилам и решениям, которые принимаются на уровне Евросоюза. И в связи с этим они написали, что приостанавливают», — пояснил Таранец.





«Сомнения вполне оправданны»

Арбитражный суд Калининградской области изначально отказался рассматривать иск администрации, посчитав, что дело не относится к его компетенции. С этим согласились апелляционная и кассационная инстанции. Суды ссылались на отсутствие между сторонами соглашения, в котором указывалось бы, что российский арбитражный суд будет обладать компетенцией по рассмотрению возможного спора. В решении первой инстанции отмечается также, что партнерское соглашение между властями Советска и Пагегяя было подписано на территории Литвы и регулируется литовским законодательством.

Чиновники в обоснование своих требований указывали, что местом исполнения обязательства по партнерскому соглашению является Российская Федерация. Наряду с этим администрация Советского округа ссылалась на то, что защита интересов в Литве затрудняется запретом въезда на территорию республики, который действует с сентября 2022 года. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ, истребовавшая материалы дела, приняла во внимание эти доводы.

«Введение иностранными государствами ограничительных мер (запретов и персональных санкций) в отношении российских лиц поражает их в правах как минимум репутационно и тем самым заведомо ставит их в неравное положение с иными лицами», — говорится в определении высшей инстанции. Коллегия пришла к мнению, что Литвой введены «дискриминационные меры ограничительного характера», которые затрудняют обращение в суды республики и, следовательно, препятствуют доступу к правосудию. В таких условиях «вполне оправданны сомнения» в том, что на территории Литвы спор будет рассмотрен «с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства», указал Верховный суд.

Кроме того, высшая инстанция обратила внимание, что в партнерском соглашении не определена страна, суд которой компетентен рассматривать возникающие по нему споры. В результате областной арбитражный суд принял иск к рассмотрению. Предварительное заседание по делу назначили на 20 марта 2024 года.

Как пишет «Коммерсант», в этом деле ВС впервые применил так называемый «закон Лугового». Статья 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, вступившая в силу в июне 2020 года, позволяет перенести спор с зарубежным контрагентом в суд РФ, если российская сторона находится под санкциями. Юристы, опрошенные изданием, высказали мнение, что такой довод в будущем будет широко использоваться российскими лицами.





«По закону препятствий нет»

В администрации Советского округа уже озвучили намерение подать аналогичные иски к литовским муниципалитетам и по другим проектам приграничного сотрудничества, по которым не в полном объеме поступило финансирование после завершения работ. «Мы еще будем подавать несколько заявлений, где проекты завершены полностью, то есть есть отчетность, и с нашей стороны эта отчетность направлена в соответствующие муниципалитеты, но денежные средства не перечислены по этим же причинам», — сообщил начальник правового управления Александр Таранец.

Удастся ли чиновникам в случае вынесения решения в их пользу получить деньги от литовской стороны, неизвестно. «Сомневаюсь, что у ответчика есть имущество в России, а в Литовской Республике решение российского суда точно не будет признано. Но разве получение судебного акта без возможности его принудительного исполнения, о которой известно заранее, отвечает принципам обеспечения права на судебную защиту по смыслу Конституции РФ? Кажется, что нет», — приводит «Коммерсант» мнение партнера юридической фирмы NSP Арама Григоряна.

В администрации Советского округа считают, что правовой механизм для исполнения судебного решения есть. «Будет ли он работать в нынешних условиях, я не знаю. Но нужно пытаться это делать. Более того, ведь политическая обстановка может поменяться через два, три года. То есть мы должны сделать максимум того, чтобы эти деньги получить. По закону препятствий нет. Если будет решение нашего суда, мы можем провести процедуру признания этого решения на территории Литвы, получить исполнительный лист и взыскать эти деньги с администрации того муниципалитета, который нам их должен», — пояснил начальник правового управления Александр Таранец.

Он не исключил, что «в нынешних политических условиях» администрация Советского округа может столкнуться с тем, что решения российских судов не будут признаны на территории Литвы. Но «других вариантов отстоять интересы» у администрации в этой ситуации нет, считает Таранец. «Сидеть и ничего не делать, просто ссылаясь на то, что такая политическая обстановка, мне кажется, тоже неправильно, потому что мы должны сделать максимум того, что от нас зависит. Возможно, это даст результат. Может быть, не сразу, может быть, через какое-то время. Мы же не знаем, какое решение примет литовский суд? Может быть, он выдаст исполнительный лист. Может быть, мы зря сейчас на них наговариваем, что решение будет политизированное. Отправим документы — посмотрим», — заключил чиновник.

Текст: Елена Калугина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград