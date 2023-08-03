Литва, Латвия и Эстония определили сроки отключения от российской энергосистемы

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Операторы систем передачи электроэнергии Литвы, Латвии и Эстонии «Litgrid», AST и «Elering» подписали соглашение о дате синхронизации. Согласно этому документу, отключение от российской энергосистемы и подключение к сетям континентальной Европы произойдет в феврале 2025 года, пишет Delfi.

Соглашение также предусматривает, что страны Балтии совместно откажутся от продления контракта БРЭЛЛ, заключенного с российским и белорусским операторами летом 2024 года, за полгода до синхронизации. «Впервые операторы трех стран совместно взяли на себя четкие обязательства по выполнению синхронизации в оговоренные сроки — в феврале 2025 года», — приводит издание слова главы литовского сетевого оператора Litgrid Рокаса Масюлиса.

К этому времени планируется завершить установку первых синхронных компенсаторов и систем управления, а также реконструкцию третьей линии между Эстонией и Латвией. Ожидается, что в ближайшее время соглашение операторов поддержат премьер-министры трех стран.

Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) предполагает синхронный режим работы энергосистем этих государств. В 2021 году страны Балтии впервые полностью отключились от российской электроэнергии в рамках испытаний по выходу из кольца БРЭЛЛ. Как сообщало в апреле 2023 года агентство Bloomberg, ЕС направит этим государствам свыше миллиарда евро в качестве помощи в связи с переходом на другие источники.

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