Литва, Латвия и Эстония определили сроки отключения от российской энергосистемы

Операторы систем передачи электроэнергии Литвы, Латвии и Эстонии «Litgrid», AST и «Elering» подписали соглашение о дате синхронизации. Согласно этому документу, отключение от российской энергосистемы и подключение к сетям континентальной Европы произойдет в феврале 2025 года, пишет Delfi.



Соглашение также предусматривает, что страны Балтии совместно откажутся от продления контракта БРЭЛЛ, заключенного с российским и белорусским операторами летом 2024 года, за полгода до синхронизации. «Впервые операторы трех стран совместно взяли на себя четкие обязательства по выполнению синхронизации в оговоренные сроки — в феврале 2025 года», — приводит издание слова главы литовского сетевого оператора Litgrid Рокаса Масюлиса.

К этому времени планируется завершить установку первых синхронных компенсаторов и систем управления, а также реконструкцию третьей линии между Эстонией и Латвией. Ожидается, что в ближайшее время соглашение операторов поддержат премьер-министры трех стран.