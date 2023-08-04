В Сейме Литвы заявили о намерении закрыть несколько погранпереходов с Белоруссией

Литва планирует закрыть несколько пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Об этом заявил в эфире Литовского национального радио и телевидения председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Касчюнас, пишет «Интерфакс».



«Закрытие некоторых пунктов — это лишь вопрос времени. Это обязательно будет сделано, — сказал он. — Я, может быть, сейчас не буду вдаваться в подробности, какие именно, но если мы увидим, что ситуация ухудшается, то будет принято решение и о полном закрытии границы».

По словам депутата, Польша проводит «чуть более публичную демонстрацию силы на границе». «Мы не делаем этого публично, но весь план готов, все приготовления сделаны. На каком-то этапе подключится и наша армия», — добавил Лауринас Касчюнас.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил об усилении охраны границы с Белоруссией и готовности ее закрыть. «Мы рассматриваем закрытие границы с Беларусью, но это нужно согласовать с Польшей и Латвией», — сказал Науседа.