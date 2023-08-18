МВД ограничило полномочия Интерпола на территории РФ

Министерство внутренних дел решило ограничить полномочия Интерпола на территории России. Ведомство выпустило соответствующий приказ, датированный 31 марта, но опубликованный только сегодня, пишет «Коммерсант».

Согласно документу, бюро сможет только проводить опросы, наводить справки и отождествление личности. При этом Интерпол больше не вправе вести в России оперативно-разыскную деятельность.

Как уточняет издание, Интерпол — крупнейшая в мире международная полицейская организация, которая занимается координацией национальных правоохранительных органов в борьбе с преступностью. В нее входят 195 стран, в том числе Россия, вступившая в Интерпол в 1990 году. С 1996 году в структуре МВД работает Национальное центральное бюро Интерпола, которое занимается международным полицейским сотрудничеством по линии данной организации.