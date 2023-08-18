МВД ограничило полномочия Интерпола на территории РФ

Все новости по теме: Полиция

Министерство внутренних дел решило ограничить полномочия Интерпола на территории России. Ведомство выпустило соответствующий приказ, датированный 31 марта, но опубликованный только сегодня, пишет «Коммерсант».

Согласно документу, бюро сможет только проводить опросы, наводить справки и отождествление личности. При этом Интерпол больше не вправе вести в России оперативно-разыскную деятельность.

Как уточняет издание, Интерпол — крупнейшая в мире международная полицейская организация, которая занимается координацией национальных правоохранительных органов в борьбе с преступностью. В нее входят 195 стран, в том числе Россия, вступившая в Интерпол в 1990 году. С 1996 году в структуре МВД работает Национальное центральное бюро Интерпола, которое занимается международным полицейским сотрудничеством по линии данной организации.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter