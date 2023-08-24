Литовская таможня снова ужесточает контроль за экспортом товаров

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С 4 сентября 2023 года на литовской таможне начнут действовать более жёсткие правила, касающиеся экспорта товаров. Сообщение об этом размещено на сайте таможенного департамента республики.

Речь о более тщательном отслеживании экспорта товаров гражданами других государств Евросоюза. В этом случае товар должен быть упакован и отгружен для экспорта на территории Литвы с соответствующим документальным подтверждением.

Департамент обращает особое внимание на то, что выполнение упаковки и погрузки товаров должно быть реальным, а не формальным действием. Сама по себе подготовка товара к перевозке не будет считаться «упаковочным действием».

Такое же правило касается и погрузки товара.

«Погрузка товара должна быть реальным действием, обусловленным разумными обстоятельствами (например, покупка товара, хранящегося в Литве), а не сменой прицепа, перегрузкой груза или связанным с этим кратковременным техническим хранением», — подчёркивают сотрудники таможни.

Если товар был приобретен в Литве, то на таможне необходимо будет предъявить документы, подтверждающие эту покупку.

Ужесточение контроля за экспортом таможенники объясняют необходимостью «лучше реализовать санкции ЕС в отношении России и Беларуси».

В июне сообщалось о том, что Литовская таможня будет требовать декларацию производителя на некоторые товары.

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