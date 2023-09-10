Еврокомиссия: россиянам запрещено въезжать в ЕС на личных автомобилях

Россиянам запретили въезжать в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ. Такое решение, как сообщает РБК, подтвердила Еврокомиссия. Кроме того, под риском изъятия находятся смартфоны, драгоценности, ноутбуки и целый перечень личных вещей.



Уточняется, что въезд в ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в разъяснениях Еврокомиссии (к таможенному коду 8703 относятся легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем десяти человек — прим. «Нового Калининграда»).

Также Еврокомиссия уточнила, что российские граждане временно не могут привозить с собой в Евросоюз личные вещи, перечисленные в приложении XXI к ст. 3i, даже в туристических целях. В приложении XXI к ст. 3i, в частности, относятся косметика (код ТН ВЭД 3304), чемоданы (4202), ноутбуки (8471), мобильные телефоны (8517), а также изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты, фотокамеры.