Российское посольство рекомендовало гражданам отказаться от автомобильных поездок в Финляндию

Российское посольство в Финляндии рекомендовало россиянам отказаться от поездок в соседнюю страну на машинах с российскими госномерами.



«В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября с.г. запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014 независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, — говорится в тексте опубликованного посольством сообщения. — В частности, это касается автомобилей с общим числом мест менее 10».