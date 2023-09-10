Российское посольство рекомендовало гражданам отказаться от автомобильных поездок в Финляндию

Российское посольство рекомендовало гражданам отказаться от автомобильных поездок в Финляндию
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Российское посольство в Финляндии рекомендовало россиянам отказаться от поездок в соседнюю страну на машинах с российскими госномерами.

«В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября с.г. запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014 независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, — говорится в тексте опубликованного посольством сообщения. — В частности, это касается автомобилей с общим числом мест менее 10».

Напомним, что запрет въезжать в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ ранее подтвердила Еврокомиссия. Кроме того, под риском изъятия находятся смартфоны, драгоценности, ноутбуки и целый перечень личных вещей.

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