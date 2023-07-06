Россиянам рекомендуют не ездить в ФРГ на машинах с отечественными номерами

Российские дипломаты рекомендуют согражданам не въезжать в ФРГ на автомобилях с российскими номерными знаками. Об этом сообщает посольство РФ в Германии.

«Посольству стало известно о случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита», — говорится в сообщении.

Ограничение на ввоз автомобилей связано с введёнными против России санкциями, узнал РБК в Центральной справочной Главного управления таможни ФРГ. «Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение „ввоз“ фактически охватывает любое перемещение товаров или груза. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств», — следует из ответа на запрос издания о возможности въезда в Германию на автомобиле с российскими номерами.

Как уточняет посольство РФ, аргумент, что машина привезена не для продажи, а является частной собственностью, не принимается во внимание. «Более того, росграждан предупреждают о возможности уголовного преследования в связи с нарушением законодательства ФРГ», — предупредили российские дипломаты.

До прояснения ситуации гражданам России рекомендовано «воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами».