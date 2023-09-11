Облвласти не знают, коснется ли калининградцев с УТД запрет въезда в ЕС россиян на личных авто

Облвласти не знают, коснется ли калининградцев с УТД запрет въезда в ЕС россиян на личных авто
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В правительстве Калининградской области не уверены, что новые пограничные ограничения после разъяснений Еврокомиссии не коснутся граждан, пересекающих границу ЕС по упрощённым транзитным документам. Об этом «Новому Калининграду» сообщила руководитель агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

«Пока мы сами тем же вопросом задаемся, — заявила Иванова. — Отправили по этому поводу запрос и ждем ответа от центрального аппарата МИДа. Во-первых, не совсем понятно, в связи с чем даны эти разъяснения Еврокомиссии, поэтому для начала нужно хотя бы это понимать. Теоретически упрощенного транзита это не должно коснуться, потому что тут нарушается всякая логика внутренних российских перевозок, но мы же видим, что происходит».

Напомним, что ранее россиянам запретили въезжать в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ. Такое решение, подтвердила Еврокомиссия. Кроме того, под риском изъятия находятся смартфоны, драгоценности, ноутбуки и целый перечень личных вещей.

Уточняется, что въезд в ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт.

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