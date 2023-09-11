В Кремле прокомментировали разъяснение ЕК о запрете въезда россиян на личных авто

Продолжение: Посольство РФ в Литве: запрет въезда на личных авто не касается калининградского транзита
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал разъяснение Еврокомиссии о запрете въезда в ЕС россиян на личных автомобилях. Представитель Кремля в интервью РБК выразил надежду, что Москва не будет принимать ответные меры.

«Поскольку речь идет о совершенно, я бы сказал, чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении Евросоюза, хочется надеяться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем все-таки падать до такого уровня. То, что сформулировали европейцы, это просто не укладывается в голове», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что россиянам запрещено въезжать в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ. Разъянение в связи с санкциями накануне опубликовала Еврокомиссия. Въезд в ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. Под риском изъятия также находятся смартфоны, драгоценности, ноутбуки и ряд других предметов.

В областном правительстве пока не располагают информацией о том, коснутся ли эти ограничения граждан, пересекающих границу ЕС по упрощенным транзитным документам. «Отправили по этому поводу запрос и ждем ответа от центрального аппарата МИДа», — сообщила «Новому Калининграду» руководитель агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

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