Еврокомиссия смягчила ограничения на ввоз россиянами личных вещей в страны ЕС

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Еврокомиссия спустя несколько дней пересмотрела свои разъяснения относительно того, как странам — членам ЕС следует применять запрет на ввоз из России широкого спектра товаров по перечню из так называемого приложения XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014. Об этом пишет РБК.

Как отмечает издание, интерпретацию обновили во вторник, 12 сентября. Еврокомиссия по-прежнему отмечает, что формально запрещен ввоз в страны ЕС любых товаров из приложения, включая пассажирские автомобили, если эти товары вывезены из России. Однако теперь она подчеркивает, что автомобили — это категория, которая может быть использована для обхода существующих санкций

В то же время «товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже», скорее всего, не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов. В этом отношении они должны применять запрет «пропорциональным и разумным образом». Про смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты в разъяснении ничего не говорится.

Первое разъяснение было опубликовано 8 сентября. В нем говорилось, что россиянам запрещено въезжать в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ. Под запрет на ввоз в ЕС также фактически подпадали товары для личного пользования, с которыми российские граждане въезжают в страны блока (одежда, предметы гигиены, косметика, мобильные телефоны и т.д.).

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