Эстония запретила въезд машинам с российскими номерами

Власти Эстонии запретили въезд в страну для автомобилей с российскими номерами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса..



Таллин присоединился к директиве, опубликованной Европейской комиссией в пятницу, 8 сентября, согласно которой машинам с российскими номерами запрещен въезд на территорию стран ЕС.

Ограничения, введенные Эстонией, были согласованы с соседними странами — Латвией и Литвой. Автотранспорт с номерами РФ может покидать Эстонию через внешнюю границу либо же через внутреннюю границу со странами ЕС.

При въезде в страну автомобиля с российскими номерами сотрудники погранпункта не пропустят машину. Автомобилисту будет предложено или вернуться в РФ, или пересечь границу без транспортного средства.