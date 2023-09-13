Эстония запретила въезд машинам с российскими номерами

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Эстония запретила въезд машинам с российскими номерами

Власти Эстонии запретили въезд в страну для автомобилей с российскими номерами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса..

Таллин присоединился к директиве, опубликованной Европейской комиссией в пятницу, 8 сентября, согласно которой машинам с российскими номерами запрещен въезд на территорию стран ЕС.

Ограничения, введенные Эстонией, были согласованы с соседними странами — Латвией и Литвой. Автотранспорт с номерами РФ может покидать Эстонию через внешнюю границу либо же через внутреннюю границу со странами ЕС.

При въезде в страну автомобиля с российскими номерами сотрудники погранпункта не пропустят машину. Автомобилисту будет предложено или вернуться в РФ, или пересечь границу без транспортного средства.

Ранее в ЕС был введен запрет на въезд машин с российскими госномерами. Однако для транзита в Калининградскую область сделан ряд послаблений. Так, например, литовские власти обозначили, что не станут препятствовать въезду в страну транспорту, совершающему транзит в область.

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