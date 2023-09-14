Алиханов подписал указ об упразднении совета отцов

Губернатор Антон Алиханов упразднил совет отцов, учрежденный три года назад. Указ за подписью главы региона опубликован на портале правовой информации.
О планах губернатора упразднить этот совещательный орган стало известно в июле. Тогда на сайте областного правительства появился проект соответствующего нормативного акта.Совет отцов был создан в сентябре 2020 года. В апреле 2021 года Антон Алиханов утвердил его состав с собой во главе. Предполагалось, что этот совещательный орган объединит «неравнодушных к детским проблемам отцов из всех муниципалитетов региона». Среди задач совета указывались поддержание престижа отцовства и проведение семинаров и совещаний по вопросам гендерной и семейной политики.