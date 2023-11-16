Басманный суд заочно приговорил Владимира Милова* к 8 годам

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Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии политика Владимира Милова (*признан иноагентом в РФ) за публичное распространение фейков об армии. Об этом сообщает в четверг, 16 ноября, ТАСС.

Срок заключения Милова будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции. Он находится в международном розыске. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено из-за видеороликов Милова в YouTube. «В апреле прошлого года Милов заявил, что уехал из России из-за опасений, что его могут арестовать», — добавляет агентство.

По данным «Коммерсанта», соратник Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Милов уехал из России в 2021 году. В июне 2022 года МВД объявило его в международный розыск. Летом 2023 года Басманный суд заочно арестовал политика по статье о фейках про ВС РФ.

Владимир Милов был заместителем министра энергетики России с мая по октябрь 2002 года.

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