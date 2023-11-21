Журналисту и лауреату Нобелевской премии мира Муратову* отказано в исключении из иноагентов

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Журналист и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов* не смог оспорить внесение его в реестр иноагентов. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Муратова к Минюсту, журналист и его представители заявили, что обжалуют это решение, пишет «Интерфакс».

Согласно озвученной в суде позиции Минюста, Муратова внесли в реестр иноагентов из-за распространения сообщений и материалов иностранных агентов, участия в создании их материалов, а также осуществления политической деятельности «в форме распространения мнения» о принимаемых органами власти решений и «в форме формирования общественно-политических взглядов». Кроме того, журналист давал интервью «иностранным информационным структурам» из недружественных государств, в частности Украины, Великобритании и Латвии, имеющих заведомо негативную позицию в отношении России.

В свою очередь представители Муратова настаивали на незаконности и необоснованности внесения журналиста в реестр иноагентов, поскольку это ограничивает его в реализации конституционных прав. Сам Муратов, подчеркнул, что не находится под иностранным влиянием и что он патриот России.

* признан в России иностранным агентом

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