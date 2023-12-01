На Алексея Навального* завели еще одно уголовное дело

На Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) завели новое уголовное дело — по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм). Об этом сообщает «Коммерсант».

Утверждается, что оппозиционер узнал о новом уголовном деле из письма Главного следственного управления СКР. Подробности инкриминируемого Навальному преступления остаются неизвестны.

Напомним, 4 августа Мосгорсуд по совокупности с предыдущим наказанием приговорил Алексея Навального к 19 годам особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил оппозиционера к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Выносившая приговор судья Маргарита Котова также обязала его выплатить штраф на 1 млн 200 тыс. руб. Помимо того, у оппозиционного политика есть срок 3,5 года по делу «Ив Роше».


*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга



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