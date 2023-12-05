В Калининграде бывший вице-премьер попал в советники к Кириллу Лило

Наталья Шевцова, совмещавшая с октября 2021 года должности вице-премьера и руководителя минсельхоза в правительстве Калининградской области, сейчас является советником директора Центра поддержки предпринимательства Кирилла Лило. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. По его словам, на этой должности она находится временно.



Отметим, что на перевод в ведомство Лило еще в середине ноября намекал в ходе встречи с редакторами региональных изданий губернатор Антон Алиханов.

О желании губернатора заменить главу минсельхоза на Артема Иванова стало известно еще в июле этого года. Что касается Шевцовой, то на пост временно исполняющей обязанности министра сельского хозяйства она была назначена в октябре 2016 года. Через год ее утвердили в этой должности, в октябре 2021 года она стала вице-премьером. До этого Наталья Шевцова работала экономистом и юристом в организациях агропромышленного комплекса. С 2011 года она занимала должность заместителя министра сельского хозяйства региона.