Алиханов решил назначить нового министра сельского хозяйства региона

Губернатор Антон Алиханов планирует поменять главу областного Минсельхоза. Согласно проекту указа, который проходит публичное обсуждение на сайте регионального правительства, пост министра сельского хозяйства займет Артем Иванов. Его должны ввести в состав кабмина.
Наталью Шевцову, которая в настоящее время совмещает должности вице-премьера и руководителя Минсельхоза, планируют оставить на посту заместителя председателя областного правительства.Шевцова в октябре 2016 года была назначена временно исполняющей обязанности министра сельского хозяйства. Через год ее утвердили в этой должности, в октябре 2021 года она стала вице-премьером. До этого Наталья Шевцова работала экономистом и юристом в организациях агропромышленного комплекса. С 2011 года она занимала должность заместителя министра сельского хозяйства региона.