Власти утверждают, что изменение структуры горсовета не принесет дополнительных расходов

Новая структура городского Совета депутатов Калининграда не принесет бюджету новых расходов. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава горсовета Олег Аминов в пятницу, 8 декабря.



«Это было одной из задач при проведении мероприятий, — заявил Аминов. — Мы идем в рамках того бюджета, который у нас был. Если вы смотрели структуру, у нас уменьшается количество отделов, соответственно уменьшается количество заместителей и так далее. Если мы соберем весь пул финансирования, то он остается неизменным».

Согласно утвержденному положению об аппарате городского Совета депутатов Калининграда, административный отдел административно-правового управления будет выполнять функции пресс-службы. В частности, ему предстоит организация взаимодействия со СМИ, обеспечение реализации информационной политики и информационно-аналитическое обеспечение горсовета. Тем не менее, вопрос создания отдельной пресс-службы, как уверяет Аминов, находится «на стадии проработки».

«На сегодняшний день у нас утверждена структура, мы утвердили положение, разрабатывается функционал каждого подразделения, — пояснил он. — Естественно, мы будем совместно с администрацией рассматривать какие-то вопросы по оптимизации работы и в этом направлении тоже. Нельзя сказать, что мы будем делать свою пресс-службу или свое телевидение. Этот вопрос на стадии проработки. Я надеюсь, что до конца декабря мы отработаем всю концепцию новой штатной структуры, включая должностные и функциональные обязанности».