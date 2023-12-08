Власти утверждают, что изменение структуры горсовета не принесет дополнительных расходов

Новая структура городского Совета депутатов Калининграда не принесет бюджету новых расходов. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава горсовета Олег Аминов в пятницу, 8 декабря.
«Это было одной из задач при проведении мероприятий, — заявил Аминов. — Мы идем в рамках того бюджета, который у нас был. Если вы смотрели структуру, у нас уменьшается количество отделов, соответственно уменьшается количество заместителей и так далее. Если мы соберем весь пул финансирования, то он остается неизменным».
Согласно утвержденному положению об аппарате городского Совета депутатов Калининграда, административный отдел административно-правового управления будет выполнять функции пресс-службы. В частности, ему предстоит организация взаимодействия со СМИ, обеспечение реализации информационной политики и информационно-аналитическое обеспечение горсовета. Тем не менее, вопрос создания отдельной пресс-службы, как уверяет Аминов, находится «на стадии проработки».
«На сегодняшний день у нас утверждена структура, мы утвердили положение, разрабатывается функционал каждого подразделения, — пояснил он. — Естественно, мы будем совместно с администрацией рассматривать какие-то вопросы по оптимизации работы и в этом направлении тоже. Нельзя сказать, что мы будем делать свою пресс-службу или свое телевидение. Этот вопрос на стадии проработки. Я надеюсь, что до конца декабря мы отработаем всю концепцию новой штатной структуры, включая должностные и функциональные обязанности».Напомним, что на сегодняшний день у Олега Аминова уже три заместителя. Один — как у главы города, еще два — как у главы горсовета. При распределении функционала кресло заместителя главы города заняла бывшая сотрудница областного правительства Анастасия Черепанова, под которую решили «подвести» весь аппарат горсовета. Два остальных зама будут курировать только депутатские комиссии.