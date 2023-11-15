«Времени на раскачку нет»: у Олега Аминова появился третий заместитель, и это не депутат (фото)

У Олега Аминова, совмещающего должности главы Калининграда и главы городского совета депутатов, появился третий заместитель. При этом с того момента, как их стало двое, не прошло и месяца. Для столь стремительного размножения, не соответствующего Уставу города (по которому замов должно быть двое), придумали хитрый ход. Первые два заместителя будут замещать Аминова как главу горсовета, третий, точнее, третья — как главу города.

Новую должность получила бывшая сотрудница областного правительства Анастасия Черепанова. У ее кабинета на пятом этаже горадминистрации уже появилась персональная табличка.

«Это руководитель административного управления из [областного] правительства, — пояснил „Новому Калининграду“ Олег Аминов. — Мы приняли ее на работу, потому что нужно реанимировать, вернее, оптимизировать работу аппарата городского совета, в том числе какие-то вопросы были упущены, и нам нужно их возобновлять. В части молодежной политики и в рамках межрегионального сотрудничества нужно активизироваться, плюс мы планируем несколько переформатировать работу депутатских комиссий, чтобы они были более погружены в работу».

При этом для работы с депутатами у Олега Аминова уже есть заместители — бывший директор ритуального МП «Альта» Олег Быков и бывший начальник Калининградского пограничного института ФСБ России Юрий Саломохин. Почему Черепанова, будучи заместителем по другому направлению, будет делить их полномочия, Аминов не пояснил, но добавил, что у городских властей есть желание «несколько расширить функционал заместителей в части оказания содействия депутатам, консультирования, доведения каких-то новых нормативных актов».

«Депутаты у нас не освобожденные, все они трудятся либо на своих предприятиях, либо у них свой бизнес. И тут тоже есть определенный пробел, — продолжил Аминов. — В этой ситуации мы приняли решение, что будет заместитель главы городского округа, который знает эту работу и неоднократно уже координировал работу муниципалитетов в этой части».

Других заявок на эту должность, по словам главы города, не поступало, однако интересанты были (их фамилии Аминов называть не стал). «Все заканчивалось на уровне разговоров с учетом ответственности должности, — добавил он. — Когда людям объясняешь, что нужно будет делать вот это, вот это и вот это... Я объяснял, что времени на раскачку нет и учить никого не будут. Нужно приходить и делать».

Согласно опубликованным на сайте областного правительства данным, Анастасия Черепанова в 2014 году была помощником зампреда правительства Калининградской области. В 2016 году она перешла на должность замначальника административного управления правительства области, а с 2019 года стала начальником Контрольно-административного управления (на этой должности она работала до недавнего времени). В последний раз фамилия Черепановой фигурирует на сайте правительства области в данных о декларациях за 2021 год, тогда сообщалось, что ее доход составил 9,88 млн рублей, что у нее в собственности есть квартира площадью 63,7 м2 и автомобиль Lexus RX 270. При этом в 2020 году она заработала 1,99 млн рублей, у нее также был автомобиль Lexus RX270 и квартира площадью 71,3 м2.

С назначением Черепановой заместителем Аминова горвласти устроили детектив. Еще 25 октября Олег Аминов не хотел называть фамилию своего будущего зама, хотя сообщал, что «примерная кандидатура известна». До этого он подтверждал «Новому Калининграду», что один из новых замов будет не из числа депутатов. Тогда же сразу два источника «Нового Калининграда» сообщили, что новым заместителем может стать действующая сотрудница областного правительства, у которой возник конфликт интересов с ее супругом.

Что касается увеличения штата заместителей, то незадолго до их утроения на сайте горсовета был опубликован проект решения, связанный с изменениями в устав. В нем предлагалось дополнить статью 37 новым пунктом следующего содержания: «глава городского округа вправе иметь не более двух заместителей». На тот момент Олег Аминов, как глава горсовета и глава города имел всего одного зама — Юрия Саломохина.

Текст: Иван Марков, фото: Иван Марков, Юлия Власова / Новый Калининград