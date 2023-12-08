Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах в марте

Продолжение: Выборы президента России впервые будут идти несколько дней
Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах в марте

Владимир Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом журналистам сообщили участники состоявшейся с ним беседы после церемонии ко Дню Героев Отечества, которая прошла в Кремле, сообщает в пятницу, 8 декабря, ТАСС.

С соответствующей просьбой к Путину обратился спикер парламента ДНР Артем Жога, «президент РФ ответил согласием», передает со ссылкой на участников ТАСС.

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.

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