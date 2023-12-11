В Польше Сейм вынес вотум недоверия правительству Моравецкого

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В Польше депутаты Сейма вынесли вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. В его поддержку проголосовали 190 депутатов, против — 266, сообщает «Коммерсант».

Ожидается, что в качестве следующего шага оппозиционная коалиция Польши, состоящая из «Гражданской коалиции», «Третьего пути» и «Новых левых», выдвинет кандидатом на должность премьер-министра Дональда Туска.

Напомним, на прошедших 15 октября в Польше выборах правящая партия «Право и справедливость» набрала 35,38% голосов, лишившись большинства в парламенте. Второе место заняла оппозиционная «Гражданская платформа» во главе с Дональдом Туском, набрав 30,7%, третье — правоцентристская партия «Третий путь» (14,4%), четвертое — «Новые левые» (8,61%). 13 ноября премьер Матеуш Моравецкий отправил правительство в отставку, чтобы сформировать новое.  В свою очередь, оппозиционные объединения Польши «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» заявили о намерении сформировать новое правительство во главе с бывшим главой Евросовета Дональдом Туском.

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