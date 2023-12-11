СМИ: формированием правительства Польши займется лидер оппозиции Дональд Туск

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Правительство Польши сформирует лидер оппозиции Дональд Туск. За это проголосовали депутаты Сейма, пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Polsat.

Как уточняется информагентство, с предложением предоставить Туску право сформировать кабмин выступил представитель оппозиционной «Гражданской коалиции» Борыс Будка, его поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 225 голосов. «Против» высказался 201 депутат, воздержавшихся не было.

Напомним, ранее в понедельник сейм, большинство членов которого представляют оппозицию, выразил недоверие правительству Матеуша Моравецкого, чья партия «Право и справедливость» вышла в лидеры на выборах, прошедших в Польше 15 октября. Она набрала 35,4% голосов, однако оппозиционеры в коалиции получили в парламенте большинство.

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