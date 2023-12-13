Федеральные власти выделяют 33,2 млрд рублей на президентские выборы

Федеральные власти направили в Центризбирком РФ 33,2 млрд рублей на организацию и проведение президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.



Из этих средств 32,6 млрд рублей будут переданы нижестоящим избирательным комиссиям, 170 млн направят государственным органам, занимающимся регистрацией и учетом избирателей. Оставшиеся средства в размере 217,1 млн рублей останутся в распоряжении Центризбиркома для выполнения своих полномочий.

Напомним, в 2024 году в России пройдут выборы президента. В первый раз в истории страны они будут многодневными — с 15 по 17 марта. Пока о них известно относительно немного: о намерении пойти баллотироваться на высшую должность заявил только один кандидат — действующий глава государства Владимир Путин.