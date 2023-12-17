Таможня ФРГ предупредила граждан о возможной конфискации рождественских подарков из России

Таможня ФРГ предупредила граждан о возможной конфискации рождественских подарков из России
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Таможня ФРГ предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые поступают в страну из России. По словам представителей ведомства, как сообщает ТАСС, изъятие может быть связано с необходимостью соблюдения санкционного режима (запрет прописан в принятом Советом ЕС 31 июля 2014 года регламенте № 833/2014 «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине»).

В таможне пояснили, что запрет на ввоз распространяется на товары, «которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок, например, целлюлозу и бумагу, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химические изделия, включая такие готовые химические изделия, как косметика», то есть под конфискацию могут попасть в том числе книги и детские игрушки.

В ведомстве также подчеркнули, что «нет исключений из запрета подарочных посылок, которые подпадают под приложение санкционного регламента и иногда отправляются частным лицом другому частному лицу в таможенной зоне ЕС».

В сентябре этого года Еврокомиссия опубликовала разъяснения к приложению к статье 3i Регламента 833/2014, в котором перечислены товары из России, запрещенные к ввозу в Евросоюз. В них говорится, что в этом случае «не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим». Наряду с автомобилями под риском изъятия оказались смартфоны, драгоценности, ноутбуки и ряд других предметов.

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