«Должны учитывать всё»: что известно о запрете для россиян на ввоз авто и личных вещей в ЕС

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Санкции из-за спецоперации и их последствия

Несколько дней назад Еврокомиссия уточнила свою позицию по поводу въезда граждан в страны ЕС на автомобилях, зарегистрированных в России. Машины решили расценивать как запрещенный импорт. Наряду с транспортом под риском изъятия оказались смартфоны, драгоценности, ноутбуки и ряд других предметов. Накануне от европейской стороны последовал ряд уточнений по поводу конфискации имущества. Пояснения начали озвучивать и отдельные страны. «Новый Калининград» собрал всё, что известно о ситуации на сегодняшний день.

Еврокомиссия опубликовала на своем сайте разъяснения к приложению к статье 3i Регламента 833/2014, в котором перечислены товары из России, запрещенные к ввозу в Евросоюз. В них говорится, что в этом случае «не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим». Партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов указал в комментарии РБК, что при такой трактовке ограничений таможенные органы стран ЕС также могут не пропустить косметику, чемоданы, ноутбуки и мобильные телефоны. Помимо этого, в приложении к Регламенту значатся изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры.

Накануне официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Шеридан Ферри подтвердил журналистам, что «автомобили являются объектом запрета». В то же время он заявил, что когда «таможенные власти или административные органы государств-членов обеспечивают правильное применение санкций, они должны учитывать всё». «Ясно, что, если вы пересекаете границу с одеждой или личными вещами из списка запрещенных, то речь не идет о лицах, обходящих европейские санкции», — цитирует представителя ЕК «Интерфакс».

На вопрос о том, есть ли у стран-участниц ЕС выбор, конфисковывать автомобиль или нет, или же это их обязанность, Ферри ответа не дал. «Вы не можете въехать на автомобиле, я проверю, есть ли на этот счет точные инструкции», — приводит его комментарий портал Autonews.

Литва уже обозначила свою позицию в связи с разъяснениями Еврокомиссии. Министр внутренних дел республики Агне Билотайте заявила, что «автомобили, которые зарегистрированы в России, должны быть конфискованы, если они въезжают в Литву, и этот контроль будет обеспечен таможенными органами». В свою очередь, замминистра иностранных дел республики Йовита Нелюпшене сообщила, что санкции будут распространяться как на машины с российской регистрацией, так и на транспортные средства с российскими номерами. Ограничения, по ее словам, касаются как граждан РФ, так и граждан ЕС.

На калининградский транзит запрет въезда в Литву не распространяется, заверили в республике. Но в этом случае необходимо предоставить транзитную визу или другой подтверждающий документ. Посольство РФ в этой стране призвало россиян воздержаться от иных поездок в Литву на личном автотранспорте. По сообщениям путешественников, автомобилистов пропускают в случае, если они следуют через республику транзитом и могут предоставить соответствующее подтверждение — например, наличие недвижимости или регистрации в Калининградской области. В то же время в соцсетях обсуждают отдельные случаи, когда в страну не пустили по УТД из-за того, что машина зарегистрирована на другого человека.

Помимо Литвы на решение Еврокомиссии отреагировала Финляндия. Как сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на МИД страны, автомобили с российскими номерами пока по-прежнему будут пропускать. Польша пояснений по поводу конфискации автомобилей, зарегистрированных в России, на момент подготовки публикации не дала.

В Кремле решение Евросоюза конфисковывать у россиян личные автомобили назвали «чрезвычайным с точки зрения здравого смысла». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Москва не будет принимать ответные меры. В то же время сенатор Андрей Клишас призвал их ввести. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и вовсе предложил оспорить решение о конфискации личных вещей россиян в Европейском суде в Люксембурге, высказав мнение, что «Европейская комиссия грубо нарушает права человека».

Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда

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